Движение восстановлено в 1-м Магистральном тупике после пожара в офисном центре

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Движение транспорта в 1-м Магистральном тупике восстановлено после пожара в офисном центре на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь вновь можно проехать по участку дороги от Проектируемого проезда № 6362 до 2-го Магистрального тупика.

Пожар в офисном центре "Прииск" произошел в понедельник, 16 февраля. Проехать рядом с загоревшимся зданием временно было нельзя.

Полностью ликвидировать возгорание удалось на площади 80 квадратных метров. Из пожара были спасены 16 человек, 6 из которых передали для осмотра медикам.

