Движение перекрыто в 1-м Магистральном тупике из-за пожара в офисном центре

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Движение транспорта перекрыто в 1-м Магистральном тупике от Проектируемого проезда № 6362 до 2-го Магистрального тупика из-за пожара в офисном центре. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

На месте ЧП работают сотрудники ведомства для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники. Кроме того, они осуществляют регулировочно-распорядительные действия для отвода автомобилей на соседние улицы. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Пожар в офисном центре "Прииск" на севере Москвы начался 16 февраля. На первом этаже здания расположены автомастерские.

Из здания спасли 16 человек. В настоящее время огнеборцы продолжают тушить пожар.