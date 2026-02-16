Посол РФ Степанов: вопрос о конфискованном Ан-124 рассматривается в судах Канады

Фото: ТАСС/Zuma/Rolf-Peter Stoffels

Вопрос о конфискованном самолете Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр" рассматривается в судах Канады. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

"Стороной выступает собственник – компания "Волга-Днепр". Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы", – уточнил диппредставитель.

По словам дипломата, прежде чем говорить о конкретных шагах со стороны РФ, нужно дождаться исчерпания в Канаде всех правовых возможностей.

При этом позиция России остается неизменной: канадская сторона умышленно заманила самолет для захвата и постфактум "состряпала псевдооснования для ареста и изъятия", указал собеседник агентства. Он назвал действия Оттавы неприемлемыми и незаконными, воздушное средство должно быть возвращено владельцу.

Самолет Ан-124 с грузом коронавирусных тестов из Китая прибыл в Торонто 27 февраля 2022 года за 2 часа до закрытия Канадой воздушного пространства для России. Судно было зафрахтовано канадскими властями.

В июне 2023 года стало известно о конфискации Ан-124. Утверждалось, что самолет будет передан Украине.

В МИД РФ действия Оттавы назвали циничным воровством, уточнив, что борт выполнял гуманитарный рейс по заказу канадских властей.