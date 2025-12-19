Путин назвал грабежом попытки изъять активы России

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал попытки изъять российские активы в Европе не кражей, а грабежом.

Глава государства прокомментировал попытки Евросоюза добиться согласия для использования замороженных активов РФ в качестве финансовой помощи для Украины.

"Кража – это не подходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж", – пояснил российский лидер.

Президент считает, что Европа в будущем может попытаться изъять активы мусульманских стран за их законы в защиту традиционных ценностей.

Ранее стало известно, что участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о конфискации суверенных активов России. В связи с этим помощь Украине в размере 90 миллиардов евро будет выделена из бюджета объединения. Кроме того, лидеры Европы поручили Еврокомиссии продолжить разработку необходимых инструментов для экспроприации активов РФ.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

