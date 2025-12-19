Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 12:53

Политика

Путин назвал грабежом попытки изъять активы России

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал попытки изъять российские активы в Европе не кражей, а грабежом.

Глава государства прокомментировал попытки Евросоюза добиться согласия для использования замороженных активов РФ в качестве финансовой помощи для Украины.

"Кража – это не подходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж", – пояснил российский лидер.

Президент считает, что Европа в будущем может попытаться изъять активы мусульманских стран за их законы в защиту традиционных ценностей.

Ранее стало известно, что участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о конфискации суверенных активов России. В связи с этим помощь Украине в размере 90 миллиардов евро будет выделена из бюджета объединения. Кроме того, лидеры Европы поручили Еврокомиссии продолжить разработку необходимых инструментов для экспроприации активов РФ.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение по российским активам

Читайте также


властьполитикаэкономика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика