Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 23:35

Транспорт

Четыре рейса отменены в столичных аэропортах из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 20:00 до 22:00 19 февраля в столичных аэропортах были отменены 4 рейса. В настоящий момент задержки более 2 часов фиксируются у 35 вылетов. Об этом сообщается в пресс-релизе Росавиации.

При этом за последние два часа аэропорты Москвы обработали 108 рейсов: 45 на вылет и 63 на прилет. Всего с начала суток 19 февраля, по данным на 22:00, обслужено 916 рейсов, из которых 452 выполнялись на вылет, а 464 – на прилет.

Также 8 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Общее число отмененных рейсов (на прилет и вылет) достигло 38, включая 6 рейсов иностранных авиакомпаний. По состоянию на 22:00 количество задержанных более чем на два часа рейсов на вылет составляет 35.

В Росавиации подчеркнули, что эксплуатационные службы аэропортов продолжают работать в усиленном режиме. Для борьбы с последствиями снегопада задействованы все необходимые ресурсы и спецсредства.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в столичном авиаузле. Ведомство приступило к проведению надзорных мероприятий.

При наличии оснований прокуратурой будут приняты необходимые меры реагирования.

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика