Четыре рейса отменены в столичных аэропортах из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 20:00 до 22:00 19 февраля в столичных аэропортах были отменены 4 рейса. В настоящий момент задержки более 2 часов фиксируются у 35 вылетов. Об этом сообщается в пресс-релизе Росавиации.

При этом за последние два часа аэропорты Москвы обработали 108 рейсов: 45 на вылет и 63 на прилет. Всего с начала суток 19 февраля, по данным на 22:00, обслужено 916 рейсов, из которых 452 выполнялись на вылет, а 464 – на прилет.

Также 8 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Общее число отмененных рейсов (на прилет и вылет) достигло 38, включая 6 рейсов иностранных авиакомпаний. По состоянию на 22:00 количество задержанных более чем на два часа рейсов на вылет составляет 35.

В Росавиации подчеркнули, что эксплуатационные службы аэропортов продолжают работать в усиленном режиме. Для борьбы с последствиями снегопада задействованы все необходимые ресурсы и спецсредства.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в столичном авиаузле. Ведомство приступило к проведению надзорных мероприятий.

При наличии оснований прокуратурой будут приняты необходимые меры реагирования.