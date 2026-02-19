Форма поиска по сайту

19 февраля, 22:07

Город

Работы по уборке снега в Москве будут вестись круглосуточно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работы по уборке снега в Москве будут вестись круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в четверг, 19 февраля, на столичный регион обрушился сильный снегопад, который продолжится в пятницу, 20 февраля, но уже не в таком интенсивном режиме.

Сотрудники коммунальных служб на протяжении всего дня проводили очистку ключевых магистралей, улиц, пешеходных зон и тротуаров, дворовых территорий.

"Работы по ликвидации последствий снегопада не прекратим и ночью, они будут вестись в круглосуточном режиме", – подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что в уборке задействованы максимальное количество сотрудников не только коммунальных служб, но и инженерных компаний, а на улицах – весь парк спецтехники.

Кроме того, городские службы продолжают работу в усиленном режиме. Ведется постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Подметание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой проводится по мере выпадения осадков.

"Организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов", – указали в КГХ.

Для того чтобы оказывать помощь водителям большегрузов, на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи и тяжелые автокраны.

После того как интенсивность снегопада снизится, коммунальные службы начнут очищать от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. При этом места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями, чтобы исключить проход пешеходов.

На Москву обрушился снежный циклон "Валли". Из-за непогоды загруженность столичных дорог в вечерний час пик 19 февраля достигла 9 баллов. Затруднения наблюдались на Третьем транспортном и Садовом кольце, а также на вылетных магистралях и в некоторых районах на внешней и внутренней сторонах МКАД.

Как отметил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, "Валли" установил новый рекорд по осадкам в Москве. За неполные сутки он принес 14 миллиметров снега, что стало максимальным значением для 19 февраля.

Пик циклона "Валли" пройден в Москве

городпогодаЖКХ

