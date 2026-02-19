Более 20 тысяч абонентов оказались обесточены из-за непогоды в Запорожской области

Фото: depositphotos/beinluck

Свыше 20 тысяч абонентов оказались отключены от электроснабжения в результате аварии, вызванной непогодой в Васильевском и Каменно-Днепровском муниципальных округах Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания. Сейчас работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.

Балицкий добавил, что энергетики приступили к восстановлению сети, но работы осложняются дроновой опасностью со стороны Украины. Экстренная и неотложная помощь продолжает оказываться местным жителям в полном объеме.

До этого энергоснабжение было нарушено на всех водозаборах Белгорода в результате украинской атаки на город. Обесточены оказались объекты водоканала в Ракитянском, Краснояружском и частично в Яковлевском округах.