19 февраля, 23:21Происшествия
Более 20 тысяч абонентов оказались обесточены из-за непогоды в Запорожской области
Фото: depositphotos/beinluck
Свыше 20 тысяч абонентов оказались отключены от электроснабжения в результате аварии, вызванной непогодой в Васильевском и Каменно-Днепровском муниципальных округах Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания. Сейчас работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.
Балицкий добавил, что энергетики приступили к восстановлению сети, но работы осложняются дроновой опасностью со стороны Украины. Экстренная и неотложная помощь продолжает оказываться местным жителям в полном объеме.
До этого энергоснабжение было нарушено на всех водозаборах Белгорода в результате украинской атаки на город. Обесточены оказались объекты водоканала в Ракитянском, Краснояружском и частично в Яковлевском округах.