Потерпевшие потребовали более сурового наказания для исполнителей теракта в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представители потерпевшей стороны потребовали от 2-го Западного окружного военного суда назначить более суровое наказание для четверых непосредственных исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", чем попросил прокурор, сообщил ТАСС адвокат Даниэль Готье.

"Назначение должно быть соразмерным исключительной общественной опасности и учитывать организованность, подготовленность, распределение ролей, а также фактический результат", – подчеркнул он.

Потерпевшие попросили назначить для исполнителей теракта Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализоды (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожизненное лишение свободы и каждому 25 лет в тюрьме, остальной срок наказания – в исправительной колонии особого режима, а также штраф в 1 миллион рублей.

Адвокат также напомнил, что прокуроры попросили суд решить вопрос о лишении гражданства РФ троих родственников Фаридуни, речь идет об Исроиле Исломове и двух его сыновьях (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Кроме того, гособвинение попросило лишить гражданства арендодателя квартиры Алишера Касимова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а жилплощадь конфисковать в доход государства.

"Мы возражаем против принятия судом такого решения, поскольку имеются все основания опасаться передачи осужденных для отбывания наказания на родине с последующим освобождением от наказания", – подчеркнул Готье.

Он напомнил, что Россия, Киргизия и Таджикистан являются участниками Конвенции СНГ 1998 года о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а затем устроили пожар. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть как исполнители преступления, так и их пособники.

Следственный комитет России установил все этапы подготовки теракта. Выяснилось, что преступление организовали украинские спецслужбы. Таким образом они рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

Прения сторон по делу в закрытом режиме начались 16 февраля. Сообщалось, что гособвинение потребовало пожизненное заключение четверым непосредственным исполнителям теракта. Для остальных 15 фигурантов запросили сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы.

