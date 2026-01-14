Форма поиска по сайту

14 января, 15:28

Происшествия

СК установил все этапы подготовки теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Следственный комитет России установил все этапы подготовки теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он указал, что преступление организовали украинские спецслужбы. Таким образом они рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в РФ.

В настоящее время СК и оперативные службы устанавливают местонахождение организаторов теракта. Для этого правоохранители активно взаимодействуют с коллегами из Таджикистана и других стран, уточнил Бастрыкин.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а затем устроили пожар. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело о теракте против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть как исполнители преступления, так и их пособники.

Как писали СМИ, родственники погибших в теракте не приходят на судебные заседания, чтобы не переживать трагедию заново.

Потерпевшие в суде рассказали о событиях в "Крокус Сити Холле"

