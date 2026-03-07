График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 22:55

Мэр Москвы

Собянин сообщил о победе москвичей в финале Открытой олимпиады по программированию

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские школьники стали победителями в финале Открытой олимпиады по программированию. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Он рассказал, что москвичи получили 52 диплома. 22 из них – первой степени, 21 – второй, 9 – третьей. Всего в конкурсе приняли участие 190 жителей столицы. В режиме реального времени им предстояло написать код, который проверяла специальная система.

Открытая олимпиада по программированию организована московским департаментом образования и науки совместно с партнерами. Ее проводят с 2002 года и считают одной из самых престижных в России. Победителям и призерам предоставляют льготы при поступлении в лучшие вузы страны.

По словам мэра, в Москве есть все необходимые условия для школьников, которые интересуются программированием и информатикой. Им предлагаются инженерные и ИТ-классы в учебных заведениях, а также курсы по искусственному интеллекту (ИИ).

Например, отметил градоначальник, хорошую математическую подготовку они могут получить благодаря проекту "Математическая вертикаль". Поддержка талантливых учащихся школ закреплена в приоритетах стратегии развития столицы до 2030 года.

Ранее сообщалось, что число IT-кружков, работающих в Москве, за последние 5 лет выросло в 3,5 раза. Сейчас в городе функционирует почти 5 тысяч таких кружков. Для ребят доступны занятия по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие.

мэр Москвытехнологиигород

