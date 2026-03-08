Трамп заявил, что США пока не планируют отправку наземных сил в Иран

Фото: depositphotos/actionsports

США в настоящий момент не планируют проводить наземную операцию против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета.

При этом он подчеркнул, что Белый дом может рассмотреть такой вариант развития событий в будущем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В ходе операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По последним данным, количество погибших мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.