Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Афганистане

Землетрясение зафиксировано в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Его магнитуда составила 5,2, балла, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Оно произошло в 18:24 по местному времени (21:34 по московскому. – Прим. ред.) в 119 километрах от города Кундуз, где проживает 161 тысяча человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 212 километров.

При этом информации о пострадавших и разрушениях не было.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в южной части Ирана. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.