07 марта, 19:46Политика
В МИД РФ опровергли слухи об обязанности граждан КНР в России проходить службу в ВС РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Информация о том, что обучающиеся в России граждане Китая обязательно должны проходить службу в ВС РФ – фейк. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского МИД.
Ранее западные китаеязычные СМИ распространили новостные материалы под заголовком: "Подпиши и умри или не подписывай и убирайся восвояси: 66 тысяч мужчин-китайцев в России стоят на краю пропасти судьбы". Там говорилось о якобы обязанности иностранных студентов проходить военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации.
В ведомстве подчеркнули, что данная информация в корне не соответствует действительности.
Ранее Владимир Путин утвердил временный порядок приема в российское гражданство иностранных граждан – участников СВО.
Теперь иностранцы могут обратиться для приема в гражданство России на основании выписки из приказа об увольнении из армии или решения комиссии. За получением гражданства также могут обратиться их супруги, дети и родители.