График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

07 марта, 19:46

Политика

В МИД РФ опровергли слухи об обязанности граждан КНР в России проходить службу в ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Информация о том, что обучающиеся в России граждане Китая обязательно должны проходить службу в ВС РФ – фейк. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского МИД.

Ранее западные китаеязычные СМИ распространили новостные материалы под заголовком: "Подпиши и умри или не подписывай и убирайся восвояси: 66 тысяч мужчин-китайцев в России стоят на краю пропасти судьбы". Там говорилось о якобы обязанности иностранных студентов проходить военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации.

В ведомстве подчеркнули, что данная информация в корне не соответствует действительности.

Ранее Владимир Путин утвердил временный порядок приема в российское гражданство иностранных граждан – участников СВО.

Теперь иностранцы могут обратиться для приема в гражданство России на основании выписки из приказа об увольнении из армии или решения комиссии. За получением гражданства также могут обратиться их супруги, дети и родители.

политика

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

