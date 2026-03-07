В МИД РФ опровергли слухи об обязанности граждан КНР в России проходить службу в ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Информация о том, что обучающиеся в России граждане Китая обязательно должны проходить службу в ВС РФ – фейк. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского МИД.

Ранее западные китаеязычные СМИ распространили новостные материалы под заголовком: "Подпиши и умри или не подписывай и убирайся восвояси: 66 тысяч мужчин-китайцев в России стоят на краю пропасти судьбы". Там говорилось о якобы обязанности иностранных студентов проходить военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации.

В ведомстве подчеркнули, что данная информация в корне не соответствует действительности.

Ранее Владимир Путин утвердил временный порядок приема в российское гражданство иностранных граждан – участников СВО.

Теперь иностранцы могут обратиться для приема в гражданство России на основании выписки из приказа об увольнении из армии или решения комиссии. За получением гражданства также могут обратиться их супруги, дети и родители.

