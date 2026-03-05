Эксперт Анна Ламбой: ГОСТ на маникюр может спровоцировать отток мастеров

Государственный стандарт (ГОСТ) на маникюр и педикюр вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года. Документ устанавливает в том числе временные рамки для каждой процедуры – от снятия лака до моделирования ногтей. Что изменится для салонов и клиентов, разбиралась Москва 24.

Жесткий тайминг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Росстандарт утвердил ГОСТ на маникюр и педикюр: документ вступит в силу с 30 апреля 2026 года. В нем установлены единые требования к процедурам ногтевого сервиса, описание этапов их выполнения, а также общие стандарты и конкретные временные рамки для разных видов услуг.

Специалисты разработали карты для маникюра, педикюра, ухода за кожей кистей и стоп, укрепления и моделирования ногтей, декоративного покрытия и снятия материалов. Например, классический маникюр должен занимать 45–60 минут, аппаратный – 40–70, а спа-уход за кожей кистей – 30–40. На педикюр ГОСТ отводит от 60 до 90 минут в зависимости от техники.

Укрепление или выравнивание натуральных ногтей должно длиться 70–90 минут, моделирование искусственных – до 150, а их коррекция – 60–120 минут. Декоративное покрытие лаком займет 5–10 минут, гель-лаком – 15–25. Снятие материала механическим или химическим способом – 10–20 минут.

В Росстандарте отметили, что ГОСТ будет действовать для всех организаций, ИП и самозанятых. Документ призван повысить безопасность и качество услуг, а также защитить здоровье клиентов и обеспечить честную конкуренцию. При этом исполнение стандарта носит добровольный характер, подчеркнули в ведомстве.

Ранее было анонсировано появление и других госстандартов. В частности, с 1 апреля 2026 года вступят в силу ГОСТы на хлеб и чипсы, а с 1 ноября 2026-го – на растворимые кофейные напитки. Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов подчеркнул в беседе с Москвой 24, что введение подобных инструментов стандартизирует продукцию, делая ее качество предсказуемым. Таким образом, потребитель может доверять тому, что лежит на полке в магазине, указал экономист.

"Камень преткновения"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На сегодняшний день большинство специалистов и так работают по озвученным нормам, рассказала Москве 24 мастер маникюра и руководитель студии ногтевого сервиса Анна Ламбой.

"Это общие рекомендации, которые в том числе облегчают понимание процедуры для клиентов. В них описано среднее время, в которое должны укладываться уже состоявшиеся мастера", – отметила она.

Однако, по словам эксперта, для некоторых занятых в этой сфере нововведение может стать причиной стресса. Не все клиенты лояльны и могут придраться ко времени выполнения услуг, ссылаясь на стандарты, объяснила Анна Ламбой.





Анна Ламбой мастер маникюра и руководитель студии ногтевого сервиса Для многих новых мастеров, только отучившихся и проходящих стажировку, это может стать камнем преткновения, так как выход на усредненное время в процедурах с сохранением качества их выполнения в среднем занимает около полугода. Некоторые просто могут морально не справиться с давлением и уйти из профессии.

В свою очередь, основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов пояснил, что государство как регулятор движется к упорядочиванию и стандартизации.

"Но важно понимать, что пока все носит рекомендательный характер. И мое экспертное мнение: скорее всего, это будут использовать как стандарт обучения", – подчеркнул он в разговоре с Москвой 24.

По словам специалиста, на сегодняшний день сети работают по стандартам, без которых нельзя существовать. При этом прописанное в ГОСТе он оценил как достаточно реалистичный подход с точки зрения практики.

"Но индустрия боится одного: из-за норматива есть шанс, что может пострадать качество, а этого никто не хочет", – добавил эксперт.





Игорь Стоянов основатель и президент сети салонов красоты Мне бы не хотелось, чтобы индустрию слишком зарегулировали. Есть риск убить стандартами творчество и сервис: мастер будет размышлять о тайминге, не проверяет ли ее начальник с секундомером, а не о хорошем настроении клиента.

Стоянов также отметил, что начинающие мастера делают свою работу дольше, и это нормально. По его мнению, и к ним, и к опытным специалистам, которые трудятся медленнее, но чисто и аккуратно, санкции применяться не должны.

"При этом стандарт не решает ключевую проблему надомной работы, где многие как трудились без соблюдения норм Роспотребнадзора, так и продолжают это делать. Кроме того, стандарты могут подогреть так называемый "потребительский экстремизм". К примеру, мастер на три минуты не уложился в норматив – и клиентка уже грозит салону и специалисту, что куда-то напишет", – поделился опасениями Стоянов.

Однако юрист по гражданским делам Алексей Койтов напомнил, что ГОСТы становятся обязательными только в том случае, если организация самостоятельно принимает на себя эти обязательства.

"Например, если салон в рекламе или в самом помещении заявляет, что работает по ГОСТу, тогда все требования этого стандарта к нему применяются. Когда этого нет – ссылаться на стандарт бессмысленно", – пояснил он в разговоре с Москвой 24.

По его словам, если услуга должна выполняться по ГОСТу, но требования не соблюдаются, жаловаться можно в зависимости от характера нарушений.

"Доказательства подойдут любые: переписки, фото, видео, показания свидетелей. Если вопросы касаются санитарии – это зона ответственности Роспотребнадзора. Но здесь важно понимать: действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, поэтому ведомство не всегда может ее инициировать", – отметил юрист.

Если же спор возник из-за компенсации за несоблюдение стандартов, Койтов посоветовал начать с письменного обращения в салон (электронная форма тоже считается). Если реакции на это нет – стоит идти в Роспотребнадзор, а при необходимости и в суд.





Алексей Койтов юрист по гражданским делам Сложность в другом: статья 28 закона "О защите прав потребителей" предусматривает санкции за нарушение сроков в размере 3% от цены услуги, но за каждый час или день. Просрочка в минутах документом не предусмотрена. Это упущение: когда нормы принимались, услуги редко измерялись минутами.

Также "серой зоной" в этом вопросе он назвал мастеров, которые работают на дому.

"Требования СанПиН в домашних условиях обычно не соблюдаются, а это нарушение санитарии, которое влечет угрозу здоровью, а иногда и жизни. Ответственность может быть от административной до уголовной (если будут тяжелые последствия). Но и здесь для визита Роспотребнадзора требуется прокурорская санкция", – добавил юрист.

По его словам, клиент может обратиться в ведомство с информацией о нарушениях, а при неоднократных жалобах вероятность разбирательства растет. Если Роспотребнадзор в процессе увидит признаки налоговых нарушений, то может направить информацию в ФНС для инициации проверки уже с их стороны, заключил Койтов.

