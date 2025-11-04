Врач Волкова: восстановление ногтей после грубого снятия гель-лака займет до 4 месяцев

Отказ от профессионального снятия гель-лака с ногтей грозит опасными последствиями в виде заражения или сложной травмы, предупреждают эксперты. Подробнее – в материале Москвы 24.

Грызть ногти опасно

Ногтевая пластина – это наслаивающиеся друг на друга роговые чешуйки. Они состоят из твердого кератина, серы, цинка, воды и липидных соединений. Последние находятся ближе к поверхности ногтя и отвечают за твердость, а также пластичность, рассказала Москве 24 подолог Дарья Волкова.

"Если искусственное покрытие срывается или, например, сгрызается, то нарушается структура чешуек и оголяется верхний слой, где липидных соединений больше", – указала эксперт.

При агрессивном удалении гель-лака под внешнее воздействие попадут кератин и липидные соединения, то есть ноготь станет мягким и гибким. По словам эксперта, это приведет к истончению и плохо скажется на росте.





Дарья Волкова подолог Отрывая гель-лак, мы вместе с базой самого лака, которая все-таки сцепилась с естественной поверхностью ногтя, частично сдираем и слой кератина. Это приведет к повышенной чувствительности. Пальцы начнут реагировать на холодную и горячую воду. На восстановление может уйти три-четыре месяца.

Истончение ногтевой пластины – это не единственная опасность, которая грозит тем, кто срывает гель-лак.

"Например, грызть покрытие и ногти опасно для желудочно-кишечного тракта, так как есть риск попадания бактерий из-под ногтя внутрь", – отметила Волкова.

Мастер маникюра и владелец мужского салона в Москве Евгений Пятышин также отметил, что при использовании гель-лака и его грубом удалении можно заразиться синегнойной палочкой.

"Это происходит, когда под слоем покрытия формируется благоприятная среда для развития бактерий. Повышенная влажность, тепло, отсутствие света, небольшая усадка материала или микротравмы при снятии лака создают пустоты, в которые проникает бактерия", – пояснил он.

Специалист добавил, что грубый срыв покрытия с ногтя приводит к травме не только ногтевого ложа, но и кожи вокруг, что постепенно спровоцирует трещины и заусенцы.

"Если это делать регулярно, то ноготь может принять волнообразную форму либо появятся трещины", – предупредил Пятышин.

Как восстановить ногти

Снять гель-лак без похода в салон безопасным способом возможно и в домашних условиях, но важно соблюдать ряд правил, рассказала Дарья Волкова. Понадобится пилка для ногтей, жидкость для снятия гель-лака и фольга.





Дарья Волкова подолог Сначала аккуратно спиливаем тонкий слой топ-покрытия. Затем вату, смоченную в жидкости для снятия лака, накладываем на ноготь. Все это заворачиваем в фольгу, ждем 10–15 минут и апельсиновой палочкой снимаем гель-лак.

После снятия, в том числе неагрессивного, ногтям требуется восстановление. Стоит обратить внимание на домашний уход, правильное питание, а в некоторых случаях и медикаментозные средства, поделился Евгений Пятышин.

"Быстро восстановить ногти после гель-лака не получится. Ногтевым пластинам потребуется время, чтобы стать здоровыми", – рассказал мастер маникюра.

При восстановлении важны увлажнение и питание кутикулы, регулярное подпиливание ногтей, поддержание короткой длины, чтобы предотвратить ломкость и расслоение.

При этом вернуть ногтям здоровый вид также помогут как специальные салонные процедуры, так и укрепляющие лаки дома, поделился эксперт.

Важно помнить и о питании. Тем, кто хочет иметь крепкие и здоровые ногти, нужно включить в рацион продукты, богатые цинком и омегой-3, заключил Пятышин.