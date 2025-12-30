Сергей Собянин рассказал о строительстве центра "ВДНХ Экспо"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин оценил темпы строительства конгрессно-выставочного центра "ВДНХ Экспо" в ходе его осмотра.

По словам мэра Москвы, в настоящее время ВДНХ ассоциируется с десятками музеев, образовательным и спортивным пространством, а также пространством отдыха. При этом конгрессно-выставочная деятельность отошла на этой территории на второй план.

"Мы решили ее возродить, и здесь создается один из крупнейших в стране конгрессно-выставочных центров. Причем по выставочным площадям это будет третья в стране площадка, а по конгрессным возможностям – № 1 площадка в стране", – сказал Собянин.

Мэр выразил уверенность в том, что центр будет востребован для проведения мероприятий не только городского, но и общенационального уровня. Он отметил, что особенностью проекта является то, что в его рамках восстанавливаются и действующие объекты ВДНХ, например павильон № 70 "Монреальский".

"Все работы идут в плановом порядке. Так что я надеюсь, что в скором времени ВДНХ будет одной из крупнейших конгрессно-выставочных площадок нашей страны", – заявил он.

Согласно информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство ультрасовременного многофункционального комплекса "ВДНХ Экспо" стартовало летом 2024 года. Его общая площадь составит около 187 тысяч квадратных метров.

В состав центра войдут четыре здания: павильон № 70 "Монреальский" и выставочный павильон № 75, а также два новых монументальных объекта, которые возводятся на месте павильонов № 20 и 69. В результате будет сформирован единый архитектурный ансамбль, оснащенный самыми передовыми технологическими решениями.

Для будущих посетителей – участников деловых форумов, москвичей и гостей столицы – в новом комплексе оборудуют четыре выставочных зала общей площадью 48 тысяч квадратных метров, трансформируемый конгресс-зал на тысячу мест, концертно-конгрессный зал на 2 240 мест, а также более 30 конференц-залов различной вместимости.

Кроме того, будут обустроены точки общественного питания, зоны отдыха и делового общения. Также предусмотрена музейная зона, где разместят обнаруженную во время реставрационных работ в павильоне № 1 "Центральный" картину Александра Герасимова, изображающую делегатов II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда 1935 года.

Вместе с тем запланировано благоустройство прилегающей территории, а также строительство гостиницы и многоуровневого паркинга.

На текущий момент на строительной площадке выполнено 50% от общего объема работ. В процессе задействовано около 2,2 тысячи человек и более 100 единиц спецтехники. Основной этап работ по созданию комплекса завершится в декабре 2026 года.

Ранее Собянин рассказывал, что в ближайшие годы в Москве построят новые станции метро и вокзалы, корпуса больниц и школ, а также увеличат современные промышленные площади. В частности, новые станции метро будут располагаться в Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, в Ярославском районе и Гольянове.