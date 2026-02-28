АПА: в Каспийском море нашли тело почетного члена Книги рекордов Гиннеса

Фото: 123RF.com/argument

Тело азербайджанца Алескера Гасанзаде было найдено в Каспийском море. Об этом сообщает агентство АПА.

Детали произошедшего не раскрываются. В 2004 году Гасанадзе, которому тогда было 7 лет, установил новый мировой рекорд, сделав за 1 час 44 минуты 25 секунд 3 000 повторений упражнения на пресс. По данным издания, азербайджанец является первым в мире ребенком, который попал в Книгу рекордов Гиннесса.

За данное достижение Гасанадзе вручили золотую медаль и диплом Российского комитета по регистрации рекордов планеты. Кроме того, благодаря этому он получил статус почетного члена всемирно известной книги рекордов.

