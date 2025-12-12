Форма поиска по сайту

12 декабря, 14:36

Происшествия
ТАСС: худрук ансамбля "Ретро" найден мертвым в Москве

Худрук ансамбля "Ретро" найден мертвым в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Тело художественного руководителя ансамбля "Ретро" Альберта Комарова найдено около жилого дома на проспекте Андропова в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Предварительно, смерть наступила в результате самоубийства, однако точные причины установят в ходе проверки, уточнил собеседник агентства. По его словам, худрука обнаружили прохожие, на тот момент он уже был мертв.

Комаров родился 23 мая 1970 года в Москве. В 1990-м он окончил 3-е Московское базовое музыкальное училище имени Скрябина, а в 2003-м – Московский государственный институт телевидения и радиовещания.

С 1996 года работал худруком "Ретро", а с 2001-го – преподавателем Загорянской школы искусств имени Розума. Кроме того, Комаров являлся автором ряда документальных фильмов и членом Союза кинематографистов России.

В 2013 году он был награжден медалью "Патриот России", в 2014-м – орденом "За пользу и благо", в 2016-м – знаком "Дружба народов" от Республики Дагестан.

происшествиякультура

