Депутат Нилов поддержал создание государственного алиментного фонда в РФ

Создать государственный алиментный фонд для гарантированных выплат на детей предложили в Госдуме. Чем может обернуться инициатива и поможет ли она в борьбе с должниками, разбиралась Москва 24.

Новое звено

Создать специальный фонд, который возьмет на себя выплаты алиментов, предложил председатель партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Сергей Миронов. По его задумке, эта же структура будет заниматься взысканием потраченных средств с тех, кто уклоняется от платежей на ребенка.





Сергей Миронов председатель партии "Справедливая Россия" Государство должно любой женщине, которая находится в разводе, платить нормальные деньги. А уж, поверьте, государство найдет этого бегунка и спросит с него, да еще и штрафные санкции возьмет.

Депутат назвал создание такого фонда "назревшей необходимостью". По его словам, система должна работать так: сначала государство выплачивает алименты, а затем оно же взыскивает эти деньги с недобросовестного родителя.

Ранее в России начал работать единый реестр злостных неплательщиков алиментов на портале "Госуслуги". По данным главы Минцифры Максута Шадаева, за первые две недели работы сервиса россияне направили 300 тысяч запросов. Реестр позволяет по фамилии, имени и дате рождения проверить наличие у человека долгов по алиментам на содержание детей или родителей, а также сумму задолженности.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 отметил, что такая публичность повышает ответственность плательщиков алиментов. По его словам, с появлением реестра должники не смогут вести "двойную жизнь". Информация о долгах создает социальное давление и заставляет уклонистов осознать свою "неполноценность" в глазах общества, подчеркнул парламентарий.



По итогам 2025 года с неплательщиков алиментов было взыскано более 100 миллиардов рублей, рассказали в Федеральной службе судебных приставов. При этом в 2024-м показатель составил порядка 92 миллиардов. По мнению ведомства, роста удалось достичь в том числе за счет привлечения неплательщиков к административной и уголовной ответственности, а также появления специального реестра.



Требует доработки?

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 поддержал создание фонда и напомнил, что ранее сам предлагал подобные инициативы.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Семья с ребенком не может ждать – она вынуждена решать финансовые трудности самостоятельно, подавать в суды, возбуждать исполнительное производство, и все это копится годами. Поэтому считаю, что всю ту репрессивность, которая применяется к должникам перед бюджетом, надо направить на борьбу с неплательщиками алиментов.

Вариант использовать бюджетные средства для поддержки семьи, а затем возмещать их за счет должника "по полной программе", Нилов назвал наиболее действенным механизмом, который позволит подключить эффективную систему взыскания.

"Особенно это важно, когда речь идет о тех, кто специально пакостит, мстит, шантажирует, – и в итоге все это бьет по интересам ребенка", – добавил депутат.

При этом Нилов отметил, что раньше такие решения не принимались по причинам дополнительных расходов государства, а также вторжения в гражданско-правовые отношения между бывшими супругами, которые регулируются Семейным кодексом.

Однако его коллега, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила в разговоре с Москвой 24, что стоит сосредоточиться на продолжении тех действий, которые уже предпринимаются по отношению к должникам. В частности, включении их в реестр и ограничении на выезд за границу.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Что касается идеи создать государственный алиментный фонд, подобные структуры существуют в других странах, например в Финляндии. Поэтому нужно внимательно изучить, как эта работа организована за рубежом, потому что для России такой опыт пока недостаточно знаком.

В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в разговоре с Москвой 24 назвал идею хорошей.

В качестве аргумента, что проблема стоит остро, эксперт привел исследование ВЦИОМ, согласно которому с уклонением от выплат сталкивались 55% россиян. При этом 38% плательщиков признали, что недобросовестно подходили к своим обязательствам. В большинстве случаев получатели средств – женщины.

"Поэтому идея с фондом правильная – государство должно взять это на себя. У отечественных структур очень хорошие возможности для этого. Женщина будет уверена, что в случае развода получит хотя бы минимальные средства", – подчеркнул специалист.

По его мнению, при заявлении о неуплате нужно назначать фиксированное минимальное пособие, а затем разбираться с доходами должника и взысканием с него долгов. Однако, по словам эксперта, в реализации инициативы есть сложности, которые требуют доработки.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Во-первых, масштаб долга: в сравнении с бюджетом страны это не такие большие деньги, особенно если речь о поддержке рождаемости, но траты будут. Во-вторых, нужен четкий механизм. Например, при разводе опека могла бы фиксировать факт неплатежей. Если женщина жалуется, деньги автоматически поступают из бюджета, а специально обученные люди начинают искать неплательщика, проверять, действительно ли мужчина не платит. Помогать в этом вопросе могут банки в сотрудничестве с полицией.

Кроме того, бывшие супруги часто договариваются по алиментам без суда и платят даже больше, чем предусмотрено законом. Если всем автоматически назначать официальные алименты, такие получатели могут пострадать, предупредил социолог.

