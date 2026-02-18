Форма поиска по сайту

18 февраля, 11:26

Общество

Россияне направили 300 тыс запросов в реестр злостных неплательщиков алиментов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне направили 300 тысяч запросов в реестр злостных неплательщиков алиментов на портале "Госуслуги" с момента его запуска. Это стало известно из презентации главы Минцифры РФ Максута Шадаева в Госдуме.

Учет обращений ведется с 15 января этого года, а сам реестр запустили 13 января.

Сервис позволяет узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму. В категорию злостных должников попадают граждане, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или же находятся в розыске приставами. Проверить человека можно по ФИО и дате рождения.

Ранее 78% россиян назвали неуплату алиментов большой проблемой для страны. 73% опрошенных одобрили создание единого реестра должников по алиментам. Однако пока только 43% верят, что это действительно поможет в решении данного вопроса.

В России впервые взыскали алименты за счет криптовалюты

