18 февраля, 12:32

Политика

В Госдуму внесен проект о продлении "гаражной амнистии" до 2031 года

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сенатор Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли законопроект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", также известный как "гаражная амнистия", устанавливает упрощенный порядок регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. Он начал действовать 1 сентября 2021 года.

Норма определяет инструмент предоставления россиянам участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, с гаражами, построенными до введения в действие Градостроительного кодекса. Кроме того, он устанавливает перечень документов, которые нужны для покупки участков.

Ранее риелтор Наталья Перескокова рассказала, что перед покупкой земельного участка важно проверить законность его границ и вид разрешенного использования. По ее словам, для начала стоит запросить у продавца градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Получить его владелец может через "Госуслуги".

План даст гарантию, что границы участка не нарушены, иначе можно оказаться в ситуации, когда часть купленной территории на самом деле принадлежит соседу.

