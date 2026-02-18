Песков не прокомментировал, обсуждалась ли в Женеве встреча Путина и Зеленского

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, обсуждалась ли на переговорах США, Украины и РФ в Женеве тема встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее некоторые СМИ заявляли, что Зеленский поручил делегации поднять вопрос о своей встрече с Путиным. Песков напомнил, что переговоры идут второй день, поэтому пока рано говорить о возможности такой встречи. Пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться завершения этого раунда.



"Если будет какая-то информация, то ей с вами (СМИ. – Прим. ред.) поделится наш главный переговорщик в Женеве Владимир Мединский", – указал Песков.

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины стартовали в отеле InterContinental в Женеве 17 февраля. Они продолжались 6 часов. По данным журналистов, консультации были напряженными. 18 февраля переговоры возобновились, в отеле InterContinental находятся представители России, США и Украины.

