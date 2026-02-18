Мессенджер "ТамТам" прекратит работу с 27 февраля

Фото: ТАСС/Мария Деркунская

VK прекратит поддержку мессенджера "ТамТам" с 27 февраля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

"Появившуюся информацию о прекращении поддержки мессенджера "ТамТам" с 27 февраля подтверждаем", – говорится в сообщении.

Мессенджер был разработан Mail.ru Group в 2017 году. Его пользователи могли переписываться, отправлять голосовые сообщения, создавать каналы, обмениваться фотографиями, видео, музыкой и стикерами.

Ранее в мессенджере MAX появилась функция, благодаря которой авторы каналов могут управлять реакциями к постам. Теперь в них можно оставить все эмодзи, либо убирать ненужные или же отключить их вообще.

В публикациях будут видны только те эмодзи, которые разрешит администратор и которые выберут подписчики. Отключить опцию можно в разделе "Реакции".

