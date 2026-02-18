Форма поиска по сайту

18 февраля, 14:34

Политика
Политолог Коктыш: перенос переговоров в Женеву связан с визитом главы МИД Швейцарии в РФ

Политолог объяснил, почему переговоры по Украине прошли в Женеве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Перенос переговоров по Украине в Женеву из Абу-Даби может быть связан с недавним визитом швейцарского руководства в Москву. Об этом радио КП заявил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетили российскую столицу в начале февраля. Утверждалось, что они встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить важность поддержания многостороннего диалога и дальнейшего участия ОБСЕ в качестве платформы для диалога.

"Встреча в Кремле, вероятно, была посвящена тому, чтобы спасти ОБСЕ", – высказался эксперт.

По его мнению, организация потеряла свое значение, стала ангажированной и превратилась в "нечто совсем неприличное", про которое говорят исключительно негативно. Он считает, что в России обсуждалась попытка перезапустить ОБСЕ.

Швейцария будет пытаться доказать, что является нейтральной страной, и Россия дала ей шанс это сделать, считает Коктыш.

Третий раунд переговоров с участием делегаций России, США и Украины прошел в Женеве 17 и 18 февраля. Первая встреча длилась 6 часов, а вторая – около 2.

По итогам консультаций помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что разговор был тяжелым, но деловым. Он уточнил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время.

Сюжет: Переговоры по Украине
