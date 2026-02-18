Форма поиска по сайту

18 февраля, 15:43

Безопасность

ЦБ РФ подготовил антирэнкинг банков по объему хищений и числу дропперов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России подготовил закрытый рэнкинг банков по объему украденных средств и числу дропперов в общей базе клиентов, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

Набиуллина отметила, что серьезные меры против дропперов были разработаны в 2025 году.

"<...> они (дропперы. – Прим. ред.) постоянно ищут в банковской системе слабые места. Здесь как в законе сообщающихся сосудов мы видим, что в одном банке убыло, в другом прибыло, поэтому мы решили подготовить так называемый рэнкинг или антирэнкинг крупных банков по дропперам, куда включили показатели по объему похищенных средств в общем объеме переводов, число дроперов в общей базе клиентов", – передает ТАСС слова главы регулятора.

По ее словам, ЦБ наглядно отразил то, как в действительности банки ведут борьбу с дропперами. Набиуллина добавила, что Центробанк хочет узнать у российских банков, стоит ли публиковать рэнкинг открыто.

Она добавила, что у Банка России имеется хороший опыт публикации подобных рэнкингов. Соответствующий инструмент ранее уже показал свою эффективность.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будет рассмотрен вопрос об ужесточении борьбы с дропперами и ответственности кредитных организаций и операторов связи в случае киберпреступлений.

Новые инициативы могут быть включены в пакет мер по противодействию правонарушениям, которые совершаются в Сети. В частности, усилится ответственность мобильных операторов в случае договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства.

