Паразиты появились в лице звезды реалити в США из-за проблем с грудными имплантами

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/brandiglanville

У звезды реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" Брэнди Глэнвилл появились паразиты в лице, причиной которых стали грудные импланты. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на публикацию пострадавшей в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Глэнвилл показала себя в соцсети с заметными изменениями на лице. Она рассказала, что некоторое время назад ее лицо начало распухать. Вдобавок к этому телезвезда испытывала упадок сил и с трудом поднималась с постели.

Врачи не могли определить причину ухудшения состояния до тех пор, пока несколько недель назад она не заметила, что одна грудь стала меньше другой. Операцию по увеличению груди Глэнвилл сделала еще в 2007 году.

Обследование показало утечку в левом импланте, а правый, как выяснилось, оказался полностью разрушен. Специалисты также обнаружили, что лимфатические узлы под обеими руками были заполнены силиконом.

На фоне проблем с лимфатической системой у Глэнвилл появились осложнения, затронувшие лицо. 3 февраля ей провели операцию по удалению имплантов, чтобы предотвратить дальнейшие последствия.

Ранее мексиканская певица, модель и актриса Пати Муньос пережила клиническую смерть во время пластической операции и рассказала о видении ада. По утверждению 57-летней артистки, у нее остановилось сердце во время выхода из наркоза.

Певица также рассказала, что врачам с трудом удалось вернуть ее к жизни из-за осложнений, появившихся в 2019 году во время операции по увеличению груди. Медики рекомендовали исполнительнице бросить курение, а сам инцидент заставил Муньос пересмотреть свой образ жизни.