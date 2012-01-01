Четыре знаменитости, которые пожалели о сделанных пластических операциях

Телеведущей Виктории Боне грозит судебное разбирательство. Звезда публично обвинила хирурга Максима Иванчука в непрофессионализме из-за неудачной операции, проведенной ее матери. В ответ врач подал на блогера в суд за клевету. О том, что обращение к пластическим хирургам может обернуться не только иском, но и навсегда испорченной внешностью, читайте в материале Москвы 24.

Виктория Боня

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Теледива и блогер не раз прибегала к помощи пластических хирургов и не скрывала этого. В основном, она оставалась довольна результатом, поэтому посоветовала матери, Галине Ивановне, последовать ее примеру.

Однако первый опыт омоложения 68-летней женщины оказался печальным. Мать Бони обратилась к пластическому хирургу Максиму Иванчуку за липосакцией подбородка, подтяжкой лица и блефаропластикой. В итоге пенсионерка получила шрамы, некроз и другие серьезные проблемы со здоровьем. Об этом Виктория рассказывала в личном блоге в августе 2024 года.

Тогда же Галина Ивановна обратилась в суд и потребовала от хирурга компенсацию в размере 195 миллионов рублей. Врач, в свою очередь, счел обвинения пациентки и ее дочери ложными. 25 декабря стало известно, что Максим подал встречный иск о защите чести и достоинства против звезды.

По данным издания StarHit, Иванчук уже много лет работает в Дубае, его услуги стоят от миллиона рублей. В конце лета Боня признавалась подписчикам, что и сама побывала на его операционном столе, но негативные последствия процедуры стали проявляться позже и неприятно ее удивили.





Виктория Боня телеведущая, блогер У меня никогда такого не было. Кожа собирается в жуткую гармошку, это видно во время моих интервью. Когда я смеюсь, появляются складки.

Вдобавок звезда пожаловалась, что неудачную работу хирурга ей точно нужно переделывать.

Лера Кудрявцева

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В 2019 году телеведущую экстренно госпитализировали с разрывом грудного импланта, о чем звезда честно рассказала в своем блоге. Тогда же Лера призналась, что увеличила бюст вскоре после рождения первенца, с тех пор регулярно проверялась у врача, а на очередном УЗИ медики заподозрили неладное.

Оказалось, Кудрявцева несколько лет жила с силиконом, который распространялся по ее организму и вызывал воспаление. Телеведущую срочно прооперировали и удалили инородные предметы. О буднях в клинике Лера подробно сообщала в своих соцсетях.





Лера Кудрявцева телеведущая Операция длилась почти четыре часа. Врач мне сказал, что там была каша. Имплантат разорвался очень давно, и силикон мигрировал по тканям.

Спустя год после операции Кудрявцева признавалась в интервью "Комсомольской правде", что была рада избавиться от имплантов и в будущем не планирует делать пластику груди. Более того, Лера предостерегала других женщин от необдуманного шага и призывала всех хорошо подумать, действительно ли нужна операция по увеличению бюста.

Донателла Версаче

В начале декабря 2024 года дизайнер опубликовала снимки с премьеры мюзикла "Дьявол носит Prada" в своих соцсетях, чем удивила подписчиков: 69-летняя знаменитость на фото выглядела минимум на 15 лет моложе. Фанаты стали просить Версаче поделиться контактами пластического хирурга, однако на этот раз все оказалось куда проще. Преображением звезда обязана фильтрам, ведь на фотографиях с премьеры, опубликованных в других источниках, внешность Донателлы вполне соответствует ее возрасту.

Звезда всегда с воодушевлением ложилась под нож хирургов – правда, не все манипуляции были удачными. Первую операцию Версаче сделала еще в конце 1990-х – немного сузила кончик носа. Роковыми же стали лазерный пилинг лица, который сильно травмировал кожу, и филлер в губах, из-за чего они утратили симметрию, рассказывали СМИ.

Последующие блефаропластика, уколы филлеров, операции на носу только усугубили проблемы. В итоге частые вмешательства сделали дизайнера непохожей на себя. Но Донателла не собирается останавливаться и подмечает: "Натуральность – это что-то про овощи".

Микки Рурк

Фото: BG020/Bauer-Griffin/GC Images

По информации СМИ, актер обратился за помощью к пластическим хирургам в 1990-х, после того как вернулся в бокс и начал участвовать в профессиональных поединках. Бои сопровождались сотрясениями, многократно поломанными носом и скулами, рассечениями лица. Рурк пожелал вернуть прежнюю внешность секс-символа, которая покорила зрителей после премьеры эротической мелодрамы "Девять с половиной недель" в 1986 году.





Микки Рурк актер Большинство операций я сделал для того, чтобы привести лицо в порядок после бокса. Но, чтобы восстановить внешность, я обратился не к тому парню. Мне два раза на ринге ломали нос. В результате только на носу мне сделали пять операций и одну на разбитой скуле. У меня взяли хрящ из уха, чтобы восстановить нос, и потом делали еще несколько операций, так как ткань никак не хотела заживать. Это была одна из самых болезненных операций, настоящий геморрой.

Однако операции не принесли желаемого эффекта. После нескольких лет регулярной пластики актер изменился до неузнаваемости. Рурк не скрывал разочарования и в одном из интервью признался, насколько сильно расстроен собственными изменениями.

"Меня страшно угнетает мысль, что я потерял свою внешность. Я расстраиваюсь, когда вижу себя в своих старых фильмах. Я был гораздо более привлекательным, это ужасно. Отвратительно видеть то, как ты становишься хуже", – сетовал артист.

Позднее таблоиды рассказывали, что Микки попытался исправить ошибки предыдущих хирургов новыми операциями, но все стало еще хуже: последовали неудачная блефаропластика и подтяжка, сделавшая лицо актера оплывшим и диспропорциональным. Со временем внешность Рурка стала чуть лучше, но от былой красоты не осталось и следа.

