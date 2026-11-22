Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует с 21:00 22 ноября до 21:00 24 ноября. Синоптики также предупредили о возможном отложении изморози.

В целом в столице в воскресенье, 22 ноября, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки – снег и мокрый снег, днем температура поднимется до плюс 2 градусов.

Ветер ожидается юго-западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 738 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье термометры покажут от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на понедельник там возможно до минус 3 градусов.

Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в беседе с ТАСС уточнила, что к концу ноября высота снежного покрова в Москве может достигнуть пяти сантиметров. Это ниже обычных для конца месяца показателей. Основные снегопады, по словам синоптика, ожидаются в среду, 25 ноября.

Ранее сообщалось, что метеорологическая зима в Москве ожидается с 23 ноября. Среднесуточная температура воздуха опустится до минусовых значений, в городе также начнет формироваться снежный покров. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец охарактеризовал его как "устойчивый и даже внушительный".