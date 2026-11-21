21 ноября, 22:59Политика
МИД Швейцарии заявил о готовности принять переговоры России и Европы
Фото: depositphotos/swisshippo
Швейцария готова содействовать дипломатическому процессу с участием России и Европы и при необходимости выступить площадкой для таких переговоров, сообщили в МИД Швейцарии.
"Швейцария готова содействовать там, где она может внести ощутимый вклад в дипломатический процесс", – заявили во внешнеполитическом ведомстве, отвечая на вопрос о возможной организации встречи с участием представителей России и Европы.
В министерстве уточнили, что речь идет о проведении дальнейших переговоров на швейцарской территории и о предоставлении необходимой организационной поддержки.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что возможность приезда европейских переговорщиков в Москву сейчас обсуждается. При этом дипломат подчеркнул, что потенциальный визит представителей Великобритании, Германии и Франции не означает их присоединения к переговорам по Украине.
Он уточнил, что Москва ожидает реакции европейских переговорщиков на направленное им приглашение. Соответствующее предложение передали по дипломатическим каналам.