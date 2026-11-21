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Швейцария готова содействовать дипломатическому процессу с участием России и Европы и при необходимости выступить площадкой для таких переговоров, сообщили в МИД Швейцарии.

"Швейцария готова содействовать там, где она может внести ощутимый вклад в дипломатический процесс", – заявили во внешнеполитическом ведомстве, отвечая на вопрос о возможной организации встречи с участием представителей России и Европы.

В министерстве уточнили, что речь идет о проведении дальнейших переговоров на швейцарской территории и о предоставлении необходимой организационной поддержки.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что возможность приезда европейских переговорщиков в Москву сейчас обсуждается. При этом дипломат подчеркнул, что потенциальный визит представителей Великобритании, Германии и Франции не означает их присоединения к переговорам по Украине.

Он уточнил, что Москва ожидает реакции европейских переговорщиков на направленное им приглашение. Соответствующее предложение передали по дипломатическим каналам.

