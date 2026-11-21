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Полуприцеп грузового автомобиля загорелся на 12-м километре внешней стороны МКАД рядом с Кузьминским лесопарком, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Из-за возгорания движение по внешней стороне МКАД перекрыто. Водителям советуют выбирать объездные маршруты.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

В настоящий момент обстоятельства случившегося и данные о пострадавших уточняются.

Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что огонь распространился на площади почти 40 квадратных метров. Возгорание произошло по всей площади полуприцепа.

"Три на 12 метров", – уточнил представитель экстренных служб столицы.

По предварительным данным, водитель машины не пострадал.

Ранее в Карсунском районе Ульяновской области в результате аварии с автомобилем Lada Kalina погибла 16-летняя девушка. ДТП случилось на дороге между селами Нагаевом и Сухой Карсун. За рулем машины находилась девочка 2010 года рождения. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пассажирка, сидевшая спереди, скончалась на месте до приезда скорой помощи.

