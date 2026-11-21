Фото: x.com/ICE Los Angeles

Иммиграционный суд в США решил выслать из страны уроженца России Андрея Передвигина, сообщила Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) Лос-Анджелеса.

"Иммиграционный судья постановил выслать его", – говорится в публикации ведомства на его странице в соцсети X.

До момента отправки за пределы США Передвигин продолжит находиться под стражей ICE.

В июле россиянина приговорили к двум годам тюремного заключения. Его признали виновным в получении информации с защищенного компьютера, а также участии в сговоре с целью получить доступ к такому устройству и нанести ему ущерб. Передвигина задержали сотрудники лос-анджелесского подразделения ICE.

Согласно базе Службы иммиграционного и таможенного контроля, с которой ознакомился ТАСС, в настоящее время Передвигин находится в иммиграционной тюрьме в городе Аделанто штата Калифорния.

Ранее ICE выслала из США россиянку Кристину Кедышеву, устроившую в сентябре дебош на борту самолета, следовавшего из Милана в Нью-Джерси. В Соединенных Штатах ей грозило более 20 лет лишения свободы. Кедышевой предъявили обвинения в создании помех работе экипажа и нападении. Во время полета она требовала алкоголь, пыталась открыть дверь самолета, а также напала на бортпроводника и другого пассажира.

В результате воздушное судно пришлось перенаправить в другой штат. В министерстве внутренней безопасности США подчеркнули, что каждый нарушитель закона в стране несет ответственность за свои действия.

