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Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр.

"Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в городском уезде Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай", – говорится в сообщении.

Толчки зафиксировали в 18:45 по местному времени (13:45 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Еще об одном землетрясении рассказал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, в Цинхай-Тибетском регионе Китая произошли толчки магнитудой 5,9 – в 14:25 московского времени (11:25 по местному).

Эпицентр располагался в 217 километрах от округа Нагчу, где живут около 30 тысяч человек, и в 421 километре от Лхасы с населением порядка 118 тысяч. Очаг находился на глубине 10 километров. Данных о возможных пострадавших и разрушениях также не поступало.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая 21 ноября зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,3.

До этого в уезде Бачен городского округа Нагчу произошло землетрясение магнитудой 7 при очаге на глубине 10 километров. Погибли 16 человек, еще 76 пострадали.

Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе островов индонезийской провинции Малуку. Очаг землетрясения находится в 101 километре к северо-востоку от города Лоспалос, Восточный Тимор. Его глубина – 144 километра. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

