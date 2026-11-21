Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Чат-бот Александра с начала года обработала более 14 тысяч обращений о штрафах и эвакуации за нарушения правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих знаков. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности столицы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что этот чат-бот является цифровым помощником. В его функционал входит умение за несколько секунд ответить на вопросы, на решение которых ранее можно было потратить целый день.

"Более 14 тысяч успешных диалогов, входящих в компетенцию МАДИ, доказывают, что такой подход востребован и помогает водителям в кратчайшие сроки разобраться со штрафами и эвакуацией", – добавил заммэра.

Как правило, чаще всего москвичи обращаются к сервису для проверки наличия штрафов. Кроме того, с помощью чат-бота оформляют разрешение на возврат автомобиля со спецстоянки и уточняют информацию о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам.

Главное преимущество площадки заключается в возможности оперативно получить пошаговую инструкцию: Александра подскажет, где проверить наличие штрафов и как их оплатить.

Ранее сообщалось, что цифровой помощник Катюша появился у открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (РЖД). Виртуальный помощник поможет участникам транспортного рынка, в том числе грузоотправителям, сориентироваться в выборе нужных услуг.

Цифровой помощник сама рассказала о том, что дает личный кабинет РЖД участникам рынка. Также сервис объединяет информационные системы холдинга и участников транспортного рынка.