20 ноября, 14:11Технологии
РЖД создали цифрового помощника Катюшу для участников транспортного рынка
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Цифровой помощник Катюша появился у открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (РЖД). Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Михаил Глазков на форуме "Транспорт России", где речь шла об услугах и сервисах холдинга в части перевозок грузов, передает РИА Новости.
Виртуальный помощник поможет участникам транспортного рынка, в том числе грузоотправителям, сориентироваться в выборе нужных услуг. Представляя возможности личного кабинета, Глазков сказал: "Поможет мне в этом моя ассистент-помощница Катюша".
После этих слов свет в зале погас, и перед участниками возник виртуальный образ девушки. Цифровой помощник сама рассказала о том, что дает личный кабинет РЖД участникам рынка.
По данным презентации замгендиректора, помощник объединяет информационные системы холдинга и участников транспортного рынка.
Ранее искусственный интеллект в чат-боте Александра начал консультировать москвичей и туристов по вопросам парковки и эвакуации автомобилей в Москве. Комбинация нейросетей в чат-боте позволяет собрать информацию из разных частей базы знаний в одно целое сообщение.
С помощью ИИ виртуальный помощник лучше понимает смысл вопроса, даже если он сформулирован нестандартно. Чат-бот запоминает контекст беседы и прошлые запросы, поэтому Александре требуется менее двух секунд для ответа. При необходимости запросы перенаправятся соответствующим специалистам.
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