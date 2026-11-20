Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Цифровой помощник Катюша появился у открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (РЖД). Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Михаил Глазков на форуме "Транспорт России", где речь шла об услугах и сервисах холдинга в части перевозок грузов, передает РИА Новости.

Виртуальный помощник поможет участникам транспортного рынка, в том числе грузоотправителям, сориентироваться в выборе нужных услуг. Представляя возможности личного кабинета, Глазков сказал: "Поможет мне в этом моя ассистент-помощница Катюша".

После этих слов свет в зале погас, и перед участниками возник виртуальный образ девушки. Цифровой помощник сама рассказала о том, что дает личный кабинет РЖД участникам рынка.

По данным презентации замгендиректора, помощник объединяет информационные системы холдинга и участников транспортного рынка.

Ранее искусственный интеллект в чат-боте Александра начал консультировать москвичей и туристов по вопросам парковки и эвакуации автомобилей в Москве. Комбинация нейросетей в чат-боте позволяет собрать информацию из разных частей базы знаний в одно целое сообщение.

С помощью ИИ виртуальный помощник лучше понимает смысл вопроса, даже если он сформулирован нестандартно. Чат-бот запоминает контекст беседы и прошлые запросы, поэтому Александре требуется менее двух секунд для ответа. При необходимости запросы перенаправятся соответствующим специалистам.

