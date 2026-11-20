Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Детские площадки из архитектурного бетона появятся в парке "Красная Пресня" в центре Москвы. Игровые пространства разделят по возрасту – для малышей, детей младшего школьного возраста и подростков, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс горхозяйства.

Архитектурный бетон сочетают с деревом, металлом, зеленой плиткой и мягкими покрытиями. Так новые объекты впишутся в среду, где соединяются тишина парка и ритм улиц.

Часть элементов отливали прямо на площадке, другие изготовили на производстве и смонтировали на месте. Основная часть оборудования уже установлена. Некоторые бетонные детали сохранят исходную фактуру, остальные облицуют зеленой плиткой. На площадку планируют добавить еще часть игрового оборудования.

Планировка парка исторически подчинена строгой геометрии. Бетонные элементы должны подчеркнуть эту рациональность: пространство разобьют на небольшие "комнаты", а переходы между ними оформят арками разной формы. Посетители смогут прогуливаться по своеобразному зеленому лабиринту, где каждая зона будет отдельной игровой площадкой.

Для детей от 3 до 7 лет предусмотрены песочный стол, небольшие горки, бизиборды для тренировки мелкой моторики, песочный экскаватор, переговорные трубы, игровой стол, домик, балансиры, мини-скалодром, пирамида и другие элементы. Такие конструкции стимулируют тактильные ощущения и совместные игры.

Детям от 7 до 12 лет и подросткам постарше, которым хочется больше движения, предложат более масштабное и сложное оборудование. В их распоряжении будут батуты, большой лазательный комплекс с сетками и длинной горкой, напольная игра в классики, крупный игровой узел с горками, качелями, канатными сетками, интерактивной игрой в крестики-нолики, а также зона для отдыха. Защитить от ссадин и ушибов поможет ударопоглощающее покрытие толщиной 10 сантиметров.

При создании площадок учли облик парка. "Красная Пресня" – единственный в городе сохранившийся образец садово-парковой композиции петровского времени, выполненной в голландской манере. Такой стиль отличают рациональность, строгие линии, симметрия, зелень, живые изгороди и каналы.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Иван Куликов предложил расширить использование мотивов народных промыслов в детских игровых зонах. Он уточнил, что они уже применяются при благоустройстве территорий и оформлении детских городков. Пилотным примером стала площадка в стиле дымковской игрушки в Екатеринбурге.