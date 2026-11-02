Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 15:13

Общество

В России могут масштабировать использование народных мотивов в детских игровых зонах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпромторг России выступил с инициативой о расширении использования мотивов народных промыслов в детских игровых зонах. Об этом замминистра промышленности и торговли Иван Куликов заявил в рамках недели "Народы России", сообщает ТАСС.

По его словам, такие мотивы уже применяют при благоустройстве территорий и оформлении детских городков. Пилотным примером стала площадка в стиле дымковской игрушки, которую открыли в Екатеринбурге.

Замминистра отметил, что активнее всего народные промыслы интегрируются в легкую промышленность, моду и дизайн. Министерство уделяет особое внимание сотрудничеству предприятий народных художественных промыслов (НХП) с дизайнерами и модными домами.

Одна из инициатив ведомства – специальная номинация в национальной премии "Лучший партнерский проект по созданию продуктов с элементами НХП". В ней участвовали проекты, созданные с современными российскими дизайнерами, пояснил Куликов.

Мотивы промыслов также популярны в интерьерных решениях: при изготовлении домашнего текстиля, мебели, посуды, предметов интерьера и декора. Их применяют для украшения музыкальных инструментов, товаров для детей, спортивных товаров и одежды, ювелирной продукции, добавил замминистра.

Кроме того, в стране появится стандарт оснащения детских садов. Ему будут должны соответствовать все дошкольные учреждения. При этом у организаций останется право закупать средства обучения и воспитания, включая игры и игрушки, сверх установленного перечня.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика