В России могут масштабировать использование народных мотивов в детских игровых зонах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпромторг России выступил с инициативой о расширении использования мотивов народных промыслов в детских игровых зонах. Об этом замминистра промышленности и торговли Иван Куликов заявил в рамках недели "Народы России", сообщает ТАСС.

По его словам, такие мотивы уже применяют при благоустройстве территорий и оформлении детских городков. Пилотным примером стала площадка в стиле дымковской игрушки, которую открыли в Екатеринбурге.

Замминистра отметил, что активнее всего народные промыслы интегрируются в легкую промышленность, моду и дизайн. Министерство уделяет особое внимание сотрудничеству предприятий народных художественных промыслов (НХП) с дизайнерами и модными домами.

Одна из инициатив ведомства – специальная номинация в национальной премии "Лучший партнерский проект по созданию продуктов с элементами НХП". В ней участвовали проекты, созданные с современными российскими дизайнерами, пояснил Куликов.

Мотивы промыслов также популярны в интерьерных решениях: при изготовлении домашнего текстиля, мебели, посуды, предметов интерьера и декора. Их применяют для украшения музыкальных инструментов, товаров для детей, спортивных товаров и одежды, ювелирной продукции, добавил замминистра.

Кроме того, в стране появится стандарт оснащения детских садов. Ему будут должны соответствовать все дошкольные учреждения. При этом у организаций останется право закупать средства обучения и воспитания, включая игры и игрушки, сверх установленного перечня.