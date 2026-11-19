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Несколько крупных объектов благоустройства завершили в 2026 году на востоке Москвы. Обновленные кварталы и дворы появились в пяти районах, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Вешняки

Здесь привели в порядок два квартала. Первый ограничен Вешняковской улицей, аллеей Жемчуговой и улицей Юности. Рядом расположены учебные корпуса и дошкольные отделения Вешняковской школы, а также Детская музыкальная школа имени Д. Д. Шостаковича.

На территории поставили площадки для разных возрастов. Для малышей подходят безопасные комплексы с невысокими горками, качалками и песочницами из экологичных материалов. Ребята постарше осваивают лабиринты, канатные конструкции и многофункциональные городки. Самый популярный объект – "Наукоград" в виде крупной кристаллической решетки, которая объясняет связь атомов и молекул.

Спортивный кластер включает площадки с безопасным покрытием для мини-футбола, баскетбола и стритбола, а также уличные тренажеры для силовых занятий в любое время. В зоне отдыха появились качели, скамейки и коворкинг, где можно работать на свежем воздухе.

Второй квартал – между улицами Молдагуловой, Юности и Снайперской, рядом с Кусковским лесопарком, двумя корпусами школы № 1512 и детским садом. Пространства для сюжетных игр разделили по возрасту и интересам.

Тематические зоны "Дивный лес", "Теремок", "Море", "Солнечная поляна" и "Лукоморье" оборудовали малыми архитектурными формами: кораблем с горками и веревочными лазами, каруселями и качалками с морскими обитателями, облаком с горкой. Многие элементы сделаны из натурального дерева.

Для командных игр обустроили волейбольную и многофункциональную площадки, добавили зоны воркаута и отдыха на натуральном сыпучем покрытии с качелями и шезлонгами. Там высадили кудрявые клены, яблони и другие растения.

Перово

Комплексное благоустройство прошло в квартале между улицами Металлургов, Новогиреевской, Федеративным проспектом и 11-м проспектом Новогиреева. Игровое пространство решили вписать в природную среду – это отражено в цвете, фактуре и оформлении элементов.

Здесь появились пять детских площадок с разным набором малых архитектурных форм. Главный объект – игровой корабль со штурвалом, мачтой, мостиками, прямыми и винтовыми горками. Хоккейную коробку обновили, рядом поставили теплую раздевалку и теннисные столы.

Для фитнеса на улице установили силовые тренажеры на разные группы мышц и оборудование для аэробной нагрузки, а также сделали зоны тихого отдыха с лавочками и современное освещение для безопасности в вечерние часы. Привели в порядок проезды и тротуары, обновили газоны, высадили деревья и связали локации пешеходными дорожками.

Еще один жилой квартал благоустроили между 1-й Владимирской улицей, улицей Плеханова, 4-м проездом Перова Поля и шоссе Энтузиастов. Детям поставили городки с развивающими элементами, качели, песочный дворик и батуты.

Любителям спорта доступны тренажеры, мини-футбол, баскетбол и настольный теннис, рядом – теплая раздевалка и трибуна с навесом. Под навесами разместили качели и лавочки, организовали место для шахмат, а локации украсили цветники с многолетниками. На площадке для выгула собак появился тренировочный центр со снарядами для дрессировки и скамейками, также обустроили новую голубятню.

Новокосино

В квартале между Суздальской и Новокосинской улицами каждый двор получил собственный облик. В одном из них установили игровые комплексы в экостиле, батуты и качели-гнезда, в другом появились лунные станции с иллюминаторами и горками, орбита с качелями и лазами, серебристая ракета с горками и тоннелями.

Спортивные кластеры включают многофункциональную площадку для баскетбола и волейбола, зоны воркаута с тренажерами на все группы мышц и теннисные столы. Для отдыха предусмотрены тенистые места со скамейками и качелями под навесами.

Новогиреево

В этом районе обновили территорию, ограниченную Мартеновской улицей, Зеленым проспектом и 6-м проспектом Новогиреева. Сильнее всего преобразилось пространство у дома 50 на Зеленом проспекте: там появилась универсальная спортплощадка с трибунами для зрителей, по соседству – фитнес-зона с силовыми тренажерами и турниками, чуть поодаль – теннисные столы.

Центром детской игровой зоны стала большая ракета с винтовой горкой и канатными лазами, подняться на которую можно только по веревочному пути. Рядом разместили качели и батуты. Лавочки для спокойного отдыха спрятаны в тени деревьев.

Косино-Ухтомское

В порядок привели семь дворовых территорий между улицами Летчика Павлова, Дмитриевского, Лухмановской и Святоозерской. Здесь появились игровые городки с каруселями и качелями для малышей и комплексы для ребят постарше. Для активного отдыха сделали зоны от воркаут-комплексов до футбольной площадки с искусственным газоном, на котором можно играть и зимой.

"Благодаря этим проектам пять районов востока Москвы стали еще более комфортным для жизни", – отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что на верхнем уровне Крутицкой набережной сделают пешеходную зону протяженностью 500 метров вдоль домов 5–13. Там появятся две смотровые площадки и амфитеатр, а также лестничный спуск к нижней части набережной. Работы планируется завершить до конца года.