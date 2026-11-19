Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Продюсер Яна Рудковская заявила, что не стала бы претендовать на звание мамы года, поскольку считает своего мужа, фигуриста Евгения Плющенко еще более достойным родителем. Об этом она рассказала на премии OK! Awards "Больше чем звезды", пишет Super.

"Мама я хорошая, но если критично говорить, то все-таки мама года – это та женщина, которая вкладывает в детей с утра до вечера. А у меня, понимаете, репетиторы, тренеры. У меня папа года – Евгений Плющенко, он и тренер, и папа", – отметила она.

Говоря о достоинствах Плющенко, она предложила ввести отдельную номинацию для отцов.

Пара познакомилась в Лондоне: фигурист тогда представлял заявку Сочи на проведение Олимпиады-2014, а Рудковская поддерживала певца Диму Билана. О романе будущих супругов стало известно после победы артиста на "Евровидении". Свадьбу они сыграли в сентябре 2009 года.

В семье двое общих сыновей. Александр родился в 2013 году, Арсений появился на свет в 2020-м с помощью суррогатной матери.

Ранее Рудковская рассказала, что привыкла к критике и не позволяет негативу влиять на ее жизнь. По словам продюсера, каждый выход на публику она воспринимает как возможность напомнить себе о своих достижениях. Она заявила, что добилась всего сама.