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Девять человек пострадали в Пензе при наезде пассажирской "Газели" на пункт выдачи заказов Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Авария произошла в 07:19 19 ноября у дома № 137 по улице Военный городок. В Минздраве уточнили, что пострадали восемь женщин и мужчина. Сейчас они находятся в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина, состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, решается вопрос о госпитализации или лечении амбулаторно.

В областной Госавтоинспекции сообщили, что микроавтобус не относится к маршрутному транспорту. По данным ведомства, за рулем автомобиля ГАЗ находился водитель 1966 года рождения, он допустил наезд на здание. Судя по фотографиям с места происшествия, микроавтобус получил значительные механические повреждения.

В пресс-службе Ozon ТАСС сообщили, что у микроавтобуса отказали тормоза.

"Пострадавших в ПВЗ нет", – подчеркнули в компании.

Там добавили, что держат связь с владельцем пункта выдачи: точка временно не работает, заказы испорченных товаров отменят, а покупателям автоматически вернут деньги.

Ранее сообщалось, что в Кольском районе Мурманской области в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек, одного из них доставили в больницу. Авария произошла 18 ноября на 13-м километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС. Mitsubishi Delica съехал с дороги в кювет и перевернулся.

