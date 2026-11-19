19 ноября, 11:33Происшествия
Девять человек пострадали при наезде микроавтобуса на пункт выдачи Ozon в Пензе
Фото: 58.mchs.gov.ru
Девять человек пострадали в Пензе при наезде пассажирской "Газели" на пункт выдачи заказов Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.
Авария произошла в 07:19 19 ноября у дома № 137 по улице Военный городок. В Минздраве уточнили, что пострадали восемь женщин и мужчина. Сейчас они находятся в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина, состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, решается вопрос о госпитализации или лечении амбулаторно.
В областной Госавтоинспекции сообщили, что микроавтобус не относится к маршрутному транспорту. По данным ведомства, за рулем автомобиля ГАЗ находился водитель 1966 года рождения, он допустил наезд на здание. Судя по фотографиям с места происшествия, микроавтобус получил значительные механические повреждения.
В пресс-службе Ozon ТАСС сообщили, что у микроавтобуса отказали тормоза.
"Пострадавших в ПВЗ нет", – подчеркнули в компании.
Там добавили, что держат связь с владельцем пункта выдачи: точка временно не работает, заказы испорченных товаров отменят, а покупателям автоматически вернут деньги.
Ранее сообщалось, что в Кольском районе Мурманской области в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек, одного из них доставили в больницу. Авария произошла 18 ноября на 13-м километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС. Mitsubishi Delica съехал с дороги в кювет и перевернулся.