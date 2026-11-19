Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Актриса Ирина Пегова регулярно получает штрафы за превышение скорости. Об этом она рассказала журналистам на премии OK! Awards "Больше чем звезды".

Размеры штрафов артистку, по ее собственным словам, впечатляют. Основная часть нарушений приходится на несоблюдение скоростного режима, еще один пункт – платная дорога, уточнила Пегова.

Она также с улыбкой отметила, что сотрудники ДПС часто узнают ее.

Ранее СМИ писали, что бывший муж Ольги Бузовой и экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Тарасов за сентябрь и октябрь более 100 раз нарушил ПДД. Он 76 раз превышал скорость.

Остальные штрафы были выписаны за езду по выделенной полосе и игнорирование дорожных знаков. Общая сумма штрафов составила около 140 тысяч рублей, уточнили журналисты.