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Любое соглашение, которое президент США Дональд Трамп заключит с Владимиром Путиным, способно свести на нет усилия "коалиции желающих" по поддержке Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на Politico.

По словам источников издания, подобные опасения высказывают дипломаты и чиновники из стран – союзниц Украины. Политический вес Франции, Германии и Великобритании, которые сопредседательствуют в коалиции, критически важен для поддержки Киева, однако сейчас он слабее, чем когда-либо за последние годы.

"Позиции руководства Франции и Германии шаткие", – приводит издание слова одного из европейских чиновников.

Кроме того, в публикации отмечается, что премьер-министр Великобритании Энди Бернэм пока только осваивается на международной арене.

Ранее на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась двусторонняя встреча лидеров США и России. Беседа президентов прошла в Центре международных обменов.

В ходе встречи Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта и двусторонние отношения. Также главы двух государств затронули вопросы подготовки к трехстороннему саммиту РФ, США и КНР. Особо важных заявлений на встрече не прозвучало.

