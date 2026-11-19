Фото: depositphotos/gorkemdemir

Шаурма является одним из наиболее сбалансированных вариантов фастфуда. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача восстановительной медицины, невролога Алексея Маматова.

По его словам, фастфуд не обязательно относить к запрещенной еде. Сделать заказ более сбалансированным помогает учет размера порции, количества соли и соуса, а также наличия овощей и белка.

Маматов советует брать шаурму либо ролл с курицей и овощами, не добавляя много соуса. Также важно, чтобы мясо не жарили во фритюре.

"В таком блюде есть белок, углеводы и овощи, а количество лишних жиров можно уменьшить за счет соуса", – пояснил врач.

В качестве альтернативы он назвал бургер с мясом или птицей и овощами, но без двойной порции сыра и соуса. Кроме того, по словам эксперта, не следует воспринимать картофель фри как обязательное дополнение к такой пище. Маматов советует выбрать овощной салат, свежие овощи или запеченный картофель. В качестве основного напитка он рекомендовал воду.

Если все же приходится есть в точке быстрого питания, можно отказаться от одного-двух лишних элементов – большой порции картофеля фри, сладкой газировки или нескольких жирных соусов. Основное блюдо с белком и овощами при этом остается, резюмировал Маматов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что россияне стали лучше питаться, но употребление фастфуда сводит эту пользу на нет. В связи с этим он призвал отказаться от такой еды и восстановить традиционный режим приема пищи. По его словам, россияне перестали завтракать, обедать и ужинать.