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Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби раскритиковал Киев за атаки на российскую территорию и досрочно покинул заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое прошло 17 ноября в Брюсселе. Об этом сообщило издание The Telegraph, передает телеканал "360".

По данным СМИ, на встрече с европейскими союзниками американский чиновник заявил, что глубокие удары украинских сил не принесли военной выгоды. Речь шла в том числе о недавней операции против Крымского моста. После своего выступления Колби ушел, не дождавшись секретного доклада министра обороны Украины о ходе боевых действий.

Демарш Колби озадачил немецких, британских и других европейских участников заседания. Они, в отличие от представителя Пентагона, считают удары по российской территории военно-эффективными и дестабилизирующими для Москвы. Немецкие источники издания назвали тревожным сигналом то, что администрация американского лидера Дональда Трампа фактически встала на сторону России в противостоянии с Украиной и ее сторонниками в Европе.

По итогам прошедшего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Германии Борис Писториус назвал критику Вашингтоном украинских ударов вглубь России "довольно глупой". Кроме того, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг занял близкую к Писториусу позицию. По его словам, удары украинских сил вглубь России помогают "выиграть время" для Киева.

