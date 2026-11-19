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Врачи городской клинической больницы имени В. В. Вересаева удалили огромную паховую грыжу у мужчины, который несколько лет откладывал лечение. К моменту обращения ее размер достиг 40 на 50 сантиметров, а внутри скопилось около трех литров жидкости, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"Операция длилась почти три часа: это одно из самых сложных вмешательств в абдоминальной хирургии. Ткани в области грыжи были покрыты рубцами, поэтому действовать нужно было особенно аккуратно", – рассказал хирург Александр Бородин.

Хирурги вернули кишечник в брюшную полость, а ослабленный паховый канал укрепили специальной сеткой. Операция прошла успешно. Через три дня пациента выписали домой, дальнейшее восстановление он будет проходить под наблюдением врачей.

Медики напомнили, что паховая грыжа самостоятельно не исчезает, даже если не вызывает боли. Без лечения она может увеличиваться, повышая риск осложнений, поэтому обращаться за медицинской помощью следует своевременно.

Ранее врачи Дмитровской больницы удалили пациентке кисту почки размером 6 сантиметров. Женщина обратилась с болями в пояснице, хотя три месяца назад уже перенесла аналогичную операцию в другой клинике.

Как объяснили медики, рецидив произошел из-за неполного удаления стенки капсулы новообразования. Хирурги провели повторное вмешательство лапароскопическим методом через проколы в спине, сохранив здоровые ткани.