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02 ноября, 11:45

Общество

Подмосковные врачи спасли пациентку с кистой почки размером с теннисный мяч

Фото: ГБУЗ МО "Дмитровская больница"

Врачи Дмитровской больницы повторно прооперировали пациентку с кистой почки, которая достигла шести сантиметров. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Женщина обратилась в урологическое отделение с болью в пояснице и тяжестью в боку. Неприятные ощущения усиливались к вечеру и после занятий спортом. Три месяца назад ей уже удаляли кисту почки в другой больнице, однако новообразование снова появилось. Такие опухоли, как правило, доброкачественные, но требуют наблюдения.

Заведующая урологическим отделением Дмитровской больницы Ирина Гаврик объяснила механизм рецидива. По ее словам, киста представляет собой мешочек, стенка которого выделяет жидкость. Если стенка удалена не полностью, клетки все так же работают, и полость вновь наполняется. Иногда края раны слипаются, и киста появляется вновь.

Повторная операция обычно более сложная, чем первая: после предыдущего вмешательства остаются спайки, происходит изменение тканей. В этот раз специалисты выполнили лапароскопическую операцию, сделав проколы в спине.

Помогла хирургам эндоскопическая камера. Здоровые ткани удалось сохранить, а удаленный материал направили в лабораторию для исследования. Через три дня после операции пациентку отпустили домой.

Ранее врачи во Владивостоке удалили у пациентки миому размером с футбольный мяч. Из-за сильной боли ее срочно доставили в клиническую медучреждение – ей даже было тяжело разговаривать. Опухоль формировалась долго, однако женщина заглушала приступы обезболивающими и откладывала визит к врачу.

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