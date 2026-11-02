Средства ПВО РФ за сутки сбили 658 украинских БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны России за сутки ликвидировали 658 украинских беспилотников. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 ноября были уничтожены 20 дронов над Воронежем и 8 районами области. В результате атаки никто не пострадал, однако есть повреждения на земле: повреждены фасады и остекление двух частных домов.

Помимо этого, свыше 30 беспилотников нейтрализовали над Ростовской областью. Воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

В свою очередь, три беспилотника ликвидировали в Тульской области. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

