02 ноября, 06:15Происшествия
Над Воронежем и восемью районами области сбили 20 БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 ноября уничтожили 20 беспилотников над Воронежем и восемью районами области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в MAX.
В результате атаки никто не пострадал, однако есть повреждения на земле.
"В результате падения обломков БПЛА в городе и одном из районов повреждены фасады и остекление двух частных домов", – написал глава региона.
Также минувшей ночью подразделения противовоздушной обороны министерства обороны России уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших и повреждений зданий или инфраструктуры не зафиксировано.