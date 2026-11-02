Над Воронежем и восемью районами области сбили 20 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 ноября уничтожили 20 беспилотников над Воронежем и восемью районами области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в MAX.

В результате атаки никто не пострадал, однако есть повреждения на земле.

"В результате падения обломков БПЛА в городе и одном из районов повреждены фасады и остекление двух частных домов", – написал глава региона.

Также минувшей ночью подразделения противовоздушной обороны министерства обороны России уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших и повреждений зданий или инфраструктуры не зафиксировано.