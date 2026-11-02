Песков сообщил о ежедневных кибератаках на сайт президента РФ

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Сайт президента России ежедневно подвергается множественным кибератакам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя недавнюю атаку на мобильное приложение МЧС, он отметил, что сейчас все электронные ресурсы российских ведомств находятся под непрерывной угрозой хакерского вмешательства.

Песков добавил, что угроза кибератак возрастет в том числе из-за развития технологий и искусственного интеллекта. В связи с этим всем ведомствам необходимо принимать меры для повышения эффективности защиты своих цифровых ресурсов.

Кибератака на мобильное приложение МЧС России произошла в ночь на 2 ноября. Ложные сообщения одновременно появились в приложении, официальных каналах ведомства, ресурсах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в аккаунтах региональных оперативных штабов.

Как отметили в министерстве, произошедшее никак не повлияло на работу систем оповещения. Они функционируют в штатном режиме.

