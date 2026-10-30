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30 октября, 14:48

Происшествия

Binance начала возвращать пользователям затронутые взломом активы

Фото: 123RF.com/salarko

Криптобиржа Binance приступила к возврату пользовательских активов, затронутых в результате несанкционированного вывода средств с платформы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Для компенсации возможного дефицита Binance зарезервировала более 6,34 миллиарда долларов собственных средств. Из этой суммы 5 миллиардов долларов уже представлены в тех же токенах, которые пострадали в результате инцидента.

Оставшийся объем активов компания приобретает на рынке и через внебиржевые каналы. В Binance предупредили, что процесс может занять время из-за ограниченной ликвидности отдельных токенов и сроков расчетов по внебиржевым сделкам.

Одновременно биржа сотрудничает с правоохранительными органами, эмитентами, компаниями в сфере блокчейн-аналитики и другими участниками индустрии, чтобы отслеживать, замораживать и возвращать средства.

"Указанные 6,34 миллиарда долларов не включают замороженные или защищенные активы, которые находятся в процессе возврата и дополнительной проверки. На данный момент благодаря поддержке наших партнеров в индустрии уже удалось заморозить около 3 миллиардов долларов. Мы продолжаем совместную работу с партнерами и правоохранительными органами по возврату этих средств", – отметили в компании.

Binance заявила, что использует собственные ресурсы для покрытия любого подтвержденного дефицита и будет публиковать обновленные данные по мере поступления проверенной информации. В конечном итоге биржа намерена публично подтвердить сохранность всех пользовательских средств с помощью механизма Proof of Reserves, позволяющего проверять резервы платформы.

Ранее Binance временно приостановила пополнение и вывод средств из-за хакерской атаки. По предварительной оценке биржи, инцидент затронул активы на 6,3 миллиарда долларов. Расследование выявило новые возможные точки проникновения. Компания пообещала покрыть потери за счет собственных средств и фонда SAFU, а также восстановить вывод средств через 45 часов.

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