Госавтоинспекция усилит проверки водителей в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие выходные, 31 октября и 1 ноября, на российских дорогах пройдут массовые и сплошные рейды Госавтоинспекции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на региональные управления ведомства.

Инспекторы сосредоточатся на выявлении автомобилистов, которые садятся за руль в состоянии опьянения. Профилактические мероприятия организуют в том числе в Архангельской, Кировской, Рязанской, Ивановской и Калининградской областях, а также в других регионах страны.

В Госавтоинспекции обратились к гражданам с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые могут управлять транспортом в нетрезвом виде. По каждому такому сигналу сотрудники автоинспекции оперативно примут необходимые меры.

Заместитель начальника отдела пропаганды ГАИ МВД России, полковник полиции Антон Белан напомнил, что вождение в состоянии опьянения относится к наиболее грубым нарушениям правил дорожного движения и создает угрозу для всех участников движения.

"Не рискуйте своей жизнью, жизнями своих пассажиров и других участников дорожного движения: не садитесь за руль после употребления алкоголя", – призвал он.

За управление автомобилем в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрены лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Если водитель повторно совершит такое нарушение, ему может грозить уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года Госавтоинспекция сможет получать в режиме реального времени сведения о медицинских противопоказаниях к управлению автомобилем. Если такие заболевания выявят у человека, который оформляет водительское удостоверение, ему откажут в выдаче документа. Обмен данными между медицинскими учреждениями и ГАИ будет происходить автоматически.

